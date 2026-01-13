logo
Oči u oči sa Amerikancima: Danci idu u Bijelu kuću da zaustave Trampov plan, Evropa strijepi od venecuelanskog scenarija

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Trilateralni razgovori dogodiće se u ključnom trenutku za Grenland i Dansku, usred prijetnji američkog predsjednika da će preuzeti ostrvo.

Sastanak ministara Danske i Grenlanda u Bijeloj kući Izvor: Shutterstock/creativetan/Rohane Hamilton/Joshua Sukoff

Ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda izneće svoje protivljenje prijetnjama Donalda Trampa u vezi sa arktičkim ostrvom kada se u srijedu sastanu sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, izjavio je diplomata EU upoznat sa planovima.

Iako su razgovori predloženi pre nekoliko dana, detalji još nisu zvanično potvrđeni.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen i grenlandska ministarka spoljnih poslova Vivian Motzfeld održaće razgovore u Bijeloj kući.

Razgovori slijede nakon što je Tramp poslednjih dana pojačao retoriku o Grenlandu u nizu ratobornih izjava, poslije bombardovanja venecuelanske prestonice od strane njegove administracije i hapšenja lidera Nikolasa Madura.

Kao znak pojačane diplomatske aktivnosti, Motzfeld i danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen u ponedeljak će otputovati u Brisel na sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

I Kopenhagen i Grenland, samoupravna teritorija Danske, odbacili su Trampove namjere u vezi sa ostrvom, za koje on u više navrata tvrdi da je od vitalnog značaja za bezbjednosne interese Sjedinjenih Država.

"Volio bih da postignemo dogovor s njima. To je lakše. Ali, na ovaj ili onaj način, dobićemo Grenland“, rekao je Tramp u nedjelju u avionu Air Force One.

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da bi američka invazija dovela do kraja NATO-a. Evropski lideri su takođe obećali podršku pravu Grenlanda na samoopredjeljenje, usred straha da bi američka operacija u Venecueli 3. januara mogla ohrabriti Trampa da se potom okrene Grenlandu.

 (Politico/Mondo)

