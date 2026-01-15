Više evropskih zemalja šalje vojnike na Grenland: Sve veće tenzije oko bezbjednosti Sjevernog pola

Njemačka šalje 13 vojnika Bundesvera na Grenland u izviđačku misiju na poziv Danske, dok više evropskih zemalja pojačava vojno prisustvo usljed rastućih tenzija oko bezbjednosti Arktika.

Izvor: Shutterstock/iralgo74/ Profimedia

Njemačka šalje 13 vojnika na Grenland, potvrdilo je njemačko Ministarstvo odbrane. Misija Bundesvera biće izviđačka i trajaće od 15. do 17. januara, a njemački vojnici odlaze na poziv Danske. U Nuuk na Grenlandu prebaciće ih transportni avion Airbus E400M, piše Dojče vele.

Kako je saopšteno iz Berlina, cilj misije je "ispitivanje mogućeg vojnog doprinosa kojim bi se podržala Danska u obezbjeđivanju bezbijednosti u regionu, na primjer u pogledu kapaciteta za pomorski nadzor".

Koje još zemlje šalju vojnike?

Samo nekoliko sati nakon neuspjelog samita o Grenlandu u Vašingtonu, prve specijalne snage i izviđačke jedinice iz Evrope stigle su na Grenland tokom noći. Danski vojni avion tipa "Herkules" sletio je tokom noći na civilni aerodrom u glavnom gradu Nuuku. U obližnji Arktički komandni centar danskih oružanih snaga stigla su dva autobusa sa danskim, ali navodno i francuskim oficirima i vojnicima, prenosi njemački list Bild.

Osim toga, navodno su ka Grenlandu krenuli i vojnici iz Holandije, Kanade, Švedske, Velike Britanije i Norveške.

Kako prenose njemački mediji, operacija se koordinira iz Kopenhagena, a ne kroz strukture NATO-a. Razlog je to što su nordijske zemlje u Alijansi, pa samim tim i Grenland, pod komandom čije je sjedište u Norfolku u SAD. Ova operacija se, međutim, sprovodi bez učešća Amerikanaca. Kada je riječ o Njemačkoj, akcija se odvija pod okriljem Ministarstva odbrane i uz vodeću ulogu Kancelarije kancelara.

Bez dogovora na sastanku u Vašingtonu

Američki predsjednik Donald Tramp je prethodnih nedjelja u više navrata poručivao da namjerava da preuzme kontrolu nad Grenlandom, navodeći bezbjednosne razloge i navodnu prijetnju od Rusije i Kine. Vlada SAD nije isključila ni mogućnost prisilnog preuzimanja danskog ostrva.

Sastanak predstavnika Danske, Grenlanda i SAD u Vašingtonu u srijedu uveče nije doveo do dogovora o daljim koracima. Danska i SAD imaju "različite stavove" po tom pitanju, izjavio je danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen nakon sastanka i dodao: "Slažemo se da se ne slažemo."

Ipak, dogovoreno je formiranje radne grupe na visokom nivou koja bi ispitala da li je moguće pronaći zajednički pristup ovom pitanju.

Njemačka jasno odbacuje američke pretenzije

Grenland je autonomni dio Kraljevine Danske i samim tim član NATO-a. Vlada u Kopenhagenu odbacuje mogućnost da SAD preuzmu Grenland.

Njemačka vlada je jasno odbacila američke pretenzije na Grenland. Ipak, kancelar Fridrih Merc i ministar odbrane Boris Pistorijus izjavili su da žele da zajedno sa SAD obezbijede arktički region od ruske prijetnje. Merc je naglasio da bi to trebalo da se učini u okviru NATO-a.

(Mondo.rs)