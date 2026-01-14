Nakon Danske i Švedske, i Njemačka šalje vojsku na Grenland?

Njemačka razmatra slanje vojske na Grenland.

Izvor: Shutterstock/iralgo74/ Profimedia

Njemačka razmatra slanje vojske na Grenland, prenosi britanski "Gardijan" saznaje "Bilda". Prema pisanju uglednog njemačkog lista, visoki vojni zvaničnici Njemačke bi prvi otišli na Grenland na sastanke sa predstavnicima Danske i Grenlanda, a onda bi se donijele odluke o daljim koracima i eventualnom slanju trupa.

JUST IN - Germany sends non-NATO soldiers to Greenland — Bildpic.twitter.com/YhxLqTZlOt — Disclose.tv (@disclosetv)January 14, 2026

"Bild" je zatražio komentar od portparola njemačkog Ministarstva odbrane, ali ga nisu dobili. Zvaničnih potvrda iz Njemačke o ovome zasad nema.

Podsjećamo, dansko Ministarstvo odbrane i Vlada Grenlanda najavili su da će Danska momentalno proširiti vojno prisustvo na ostrvu zbog rasta geopolitičkih tenzija na Arktiku, a slanje vojnika najavio je i švedski premijer Ulf Kristerson.

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi eventualno zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega retkim mineralima, a unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.