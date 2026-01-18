Sazvan hitan sastanak u Briselu zbog Trampovih najava o carinama

Zemlje članice Evropske unije sastaće se na vanrednoj sjednici nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio uvođenjem carina evropskim saveznicima zbog spora oko Grenlanda.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predstavnici zemalja članica Evropske unije sastaće se na posebnoj sjednici u nedjelju nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio sankcijama zbog Grenlanda, javlja njemačka novinska agencija DPA.

Kipar, koji predsjedava Savjetom EU, objavio je kasno u subotu da je za nedjelju popodne sazvan vanredni sastanak na ambasadorskom nivou kao odgovor na najnovija saopštenja Sjedinjenih Država.

Tramp je rekao da će SAD uvesti dodatne carine od 10 odsto na uvoz iz osam evropskih zemalja počev od 1. februara zbog spora oko Grenlanda. Više puta je rekao da želi da posjeduje Grenland kako bi mogao da garantuje bezbjednost na Arktiku s obzirom na pretnju koju mu predstavljaju Kina i Rusija.

U objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth Social", Tramp je rekao da će se tarife primjenjivati na sav američki uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske i da će porasti na 25 odsto počev od juna ako se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda od strane SAD.

Uglavnom autonomni Grenland je deo teritorije Danske, članice NATO-a. Grenland je saopštio da ne želi da postane dio SAD, a članice NATO-a da SAD ne treba kontrola nad ostrvom da bi zaštitile Arktik. Nije poznato da li će se na sastanku u nedjelju raspravljati o mogućim protivmerama.

EU ima instrument kojim može da se brani od trgovinskih pritisaka, odnosno u situacijama kada treća zemlja pokuša da koristi trgovinske mere da primora blok ili jednu od njegovih članica da donese određenu odluku.

Instrument omogućava uvođenje kontra-carina i mnogih drugih mera, ali je predviđen je za situacije u kojima su iscrpljene sve druge mogućnosti.

Zemlje kojima Tramp preti carinama najavile su ove nedjelje raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u okviru danske vježbe "Arktička izdržljivost", organizovane sa saveznicima iz NATO-a.

Vođa demokrata u Senatu želi da blokira Trampove carine evropskim saveznicima

Čak Šumer, lider demokrata u američkom Senatu, rekao je kasno u subotu da će blokirati uvođenje carina kojima je predsjednik Donald Tramp pretio evropskim saveznicima zbog spora oko Grenlanda.

"Nepromišljene carine Donalda Trampa su već povisile cijene i naštetile našoj ekonomiji, a sada samo pogoršava stvari. Nevjerovatno je da želi da poveća glupost nametanjem carina našim najbližim saveznicima zbog svoje donkihotovske misije preuzimanja Grenlanda", rekao je Šumer u saopštenju objavljenom u subotu.

Tramp je ranije najavio da će Sjedinjene Države uvesti carine od 10 odsto na uvoz iz osam evropskih zemalja počev od 1. februara zbog spora oko Grenlanda.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" rekao da će se carine primjenjivati na svu robu uvezenu u SAD iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske.

Rekao je da će ih povećati na 25 odsto od 1. juna ako se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda od strane SAD. Trampova pretnja carinama naišla je na protivljenje u drugim dijelovima američkog Kongresa.

Dva kopredsjednika Senatske grupe za posmatranje NATO-a, demokratkinja Žan Šahin i republikanac Tom Tilis, upozorili su da bi takva retorika mogla koristiti protivnicima poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Si Đinpinga "koji žele da vide podijeljen NATO".

"U vrijeme kada su mnogi Amerikanci već zabrinuti zbog troškova života, ove carine bi povećale cijene i za porodice i za preduzeća", rekli su u zajedničkom saopštenju, pozivajući administraciju da "isključi prijetnje i uključi diplomatiju".

Američki predsjednik je više puta rekao da Vašington želi da preuzme kontrolu nad Grenlandom, čemu se evropski partneri u NATO-u snažno protive. Grenland je uglavnom autonoman i dio je teritorije Danske, članice NATO-a.