BiH zatražila niže carine za izvoz u SAD: Cilj svesti stope na nivo koji važi za Evropsku uniju

Rukovodstvo Spoljnotrgovinske komore BiH zatražilo je od otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH DŽona Ginkela da carinske stope za proizvode iz BiH budu barem svedene na nivo carina koje Amerika primjenjuju u trgovini sa EU

Izvor: STK BIH

Na sastanku u Sarajevu razgovarano je o unapređenju robne razmjene između BiH i SAD, sa posebnim fokusom na mogućnosti povećanja izvoza domaćih proizvoda na američko tržište, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore.

Ginkelu su prezentovani podaci prema kojima je od 2020. do 2024. robna razmjena između BiH i SAD iznosila 1,04 milijardi evra, pri čemu je izvoz iznosio 430.941.988 evra, a uvoz 611.393.675 evra, što je rezultovalo negativnim trgovinskim bilansom od 180.451.687 evra i pokrivenošću uvoza izvozom od 70,49 odsto.

Izvoz je u ovom periodu zabilježio kontinuiran rast, sa 35.158.283 evra u 2020. godini na 119.931.297 evra u 2024. godini, uz oscilacije u ukupnom obimu razmjene.

U periodu januar-mart prošle godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 92.526.164 evra i uvoz od 34.745.547 evra, uz ukupnu robnu razmjenu od 127.271.711 evra, pozitivan trgovinski bilans od 57.780.617 evra i izrazito visoku pokrivenost uvoza izvozom od 266,30 odsto.

Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan, uz obostranu spremnost za nastavak dijaloga i jačanje ekonomske saradnje dvije zemlje, navodi se u saopštenju.