Novi udar: Amerika uvodi carine do 500 odsto kupcima ruske nafte

Zakon bi dao Trampu ovlašćenje da uvede carine do 500 odsto na uvoz iz zemalja koje kupuju rusku naftu ili gas i za koje se smatra da nedovoljno podržavaju Ukrajinu.

Izvor: Anna Moneymaker/Shutterstock

Donald Tramp podržao je novi zakon Senata kojim se uvode visoke carine zemljama koje uvoze rusku energiju. Ovaj potez ima za cilj da izvrši pritisak na glavne kupce poput Indije i Kine usred tekućeg sukoba u Ukrajini.

"Republikanci donose zakon koji je veoma oštar i sankcioniše svaku zemlju koja posluje sa Rusijom", rekao je Tramp novinarima prije nego što je otišao iz Floride u Bijelu kuću.

Prema pisanju Blumberga, zakon bi dao Trampu ovlašćenje da uvede carine do 500 odsto na uvoz iz zemalja koje kupuju rusku naftu ili gas i za koje se smatra da nedovoljno podržavaju Ukrajinu.

Odredba je direktno usmjerena na glavne potrošače ruske energije, uključujući Kinu i Indiju.

(Pink/MONDO)