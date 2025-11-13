Tramp potpisao zakon: Okončana najdublja blokada u istoriji američke vlade

Trampov potpis na zakonu, koji je Senat odobrio ranije ove nedjelje, vratiće federalne službenike na njihova radna mjesta.

Predstavnički dom pod kontrolom republikanaca usvojio je paket sa 222 glasa za i 209 protiv, a Trampova podrška je uglavnom održala njegovu stranku na okupu uprkos žestokom protivljenju demokrata, koji su ljuti jer 43-dnevna blokada, koju su pokrenule njihove kolega u Senatu, nije uspjela da obezbijedi dogovor o produženju federalnih subvencija za zdravstveno osiguranje.

Trampov potpis na zakonu, koji je Senat odobrio ranije ove nedjelje, vratiće federalne službenike na njihova radna mjesta već u četvrtak, mada nije jasno koliko brzo će se nastaviti puna vladina služba i operacije.

To bi produžilo finansiranje do 30. januara, a savezna vlada ostaje na dobrom putu da nastavi da dodaje oko 1,8 biliona dolara godišnje svom dugu od 38 biliona dolara.

Nikome nije jasno zašto je blokada toliko trajala

"Osjećam se kao da sam upravo proživio epizodu serije Sajnfeld. Upravo smo potrošili 40 dana, a ja i dalje ne znam koja je bila radnja", rekao je republikanski predstavnik Dejvid Švajkert iz Arizone, upoređujući ponašanje predstavnika Kongresa sa nezgodama u popularnoj američkoj humorističkoj seriji iz 1990-ih.

"Zaista sam mislio da će ovo trajati 48 sati: ljudi će dobiti svoj trenutak da iskažu svoj bijes, a mi ćemo se vratiti na posao. Šta će se desiti sada kada je bes postao politika?", dodao je.

Kraj blokade daje određenu nadu da će se ključne usluge vazdušnog saobraćaja oporaviti na vrijeme za kritični talas putovanja povodom Dana zahvalnosti koji je udaljen samo dvije nedjelje. Obnavljanje pomoći u hrani milionima porodica takođe bi moglo da oslobodi prostor u kućnim budžetima za trošenje dok sezona praznične kupovine ulazi u punu brzinu.

To takođe znači nastavak objavljivanja podataka o američkoj ekonomiji od strane ključnih statističkih agencija u narednim danima. Nedostatak podataka je ostavio investitore, kreatore politike i domaćinstva uglavnom u mraku o tržištu rada, inflaciji, potrošnji i ekonomskom rastu uopšte.

Međutim, neke praznine u podacima će vjerovatno biti trajne, a Bijela kuća kaže da izvještaji o zaposlenosti i indeksu potrošačkih cijena za mjesec oktobar možda nikada neće biti objavljeni.

