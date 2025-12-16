logo
Međunarodna akcija Sipe: Pretresi na Palama i u Hercegovini po zamolnici Hrvatske, pronađeno oružje

Autor Dušan Volaš
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) izvršili su danas pretrese na četiri lokacije na području Posušja, Širokog Brijega i Pala, u okviru međunarodne pravne pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala.

Akcija je sprovedena po naredbi Suda BiH, a na osnovu zamolnice nadležnih organa Republike Hrvatske. Istraga se odnosi na sumnje o počinjenju teških krivičnih djela, uključujući organizovani kriminal, krijumčarenje i teške krađe.

"Tokom pretresa stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari, policijski službenici su pronašli i oduzeli pušku sa 10 komada pripadajuće municije, kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u daljem krivičnom postupku", saopšteno je iz Sipe.

Ova operativna akcija rezultat je koordinisane saradnje sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) i Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-hercegovačkog kantona (MUP ŽZH).

Svi oduzeti predmeti biće predati Sudu BiH na dalju nadležnost, dok se rad na dokumentovanju navedenih krivičnih djela nastavlja u saradnji sa kolegama iz Hrvatske.

Darko

Zašto se sarađuje sa Hrvatima? Pa oni ništa svoje ne daju drugima

