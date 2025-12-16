logo
Tramp tužio Bi-Bi-Si za klevetu, traži do 10 milijardi dolara odštete

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Predsjednik SAD Donald Tramp tužio je Bi-Bi-Si za odštetu do 10 milijardi dolara zbog montiranih isječaka govora koji su stvorili utisak da je naredio upad demonstranata u američki Kapitol, javio je Rojters.

Tramp traži odštetu od BBC Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp je optužio britanskog javnog emitera da ga je oklevetao spajanjem dijelova govora koji je održao 6. januara 2021. godine, uključujući dio u kojem je pozvao pristalice da krenu na Kapitol, kao i drugi u kojem je rekao: "Borite se kao ludi".

Izostavljen je dio u kojem je Tramp pozivao na mirne proteste.

U Trampovoj tužbi se tvrdi da ga je Bi-Bi-Si oklevetao i prekršio zakon Floride, zbog čega predsjednik SAD traži pet milijardi dolara odštete za svaku od dvije tačke tužbe.

Bi-Bi-Si se izvinio, priznao grešku u procjeni i potvrdio da je montaža ostavila pogrešan utisak, ali je saopštio da će se braniti i da neće davati dodatne komentare.

Britanski javni emiter smatra da nema pravnog osnova za tužbu.

Portparol britanskog premijera Kira Starmera rekao je da je svaka pravna akcija stvar korporacije, ali da Vlada Velike Britanije brani princip snažnog, nezavisnog Bi-Bi-Sija kao pouzdanog nacionalnog emitera koji izvještava bez straha ili favorizovanja i na koji građani mogu da se oslone.

