Zbog sumnje u falsifikovanje dokumenata: Tramp pokušao da smijeni guvernerku Feda, ona podnijela tužbu

Guvernerka Federalnih rezervi Lajza Kuk podnijela je tužbu protiv američkog predsjednika Donalda Trampa zbog pokušaja da je otpusti, što je dovelo do pravne bitke sa implikacijama po autonomiju Centralne banke.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Kuk je zatražila od suda da proglasi Trampovu naredbu o otpuštanju "nezakonitom i ništavnom“, a pored Trampa, tužila je i predsednika Feda Džeroma Pauela, prenosi BBC.

Tramp je rekao da postoji "dovoljan razlog“ da se veruje da je Kuk dala lažne izjave prilikom dobijanja hipoteke i pozvao se na ustavna ovlašćenja koja su mu, kako je naveo, omogućila da je smeni.

Američki predsjednik mjesecima vrši veliki pritisak na Fed zbog toga što ne pristaje da smanji referentne kamatne stope, a Kuk je član odbora zaduženog za određivanje kamatna.

Tužba koju je podnijela guvernerka verovatno će pokrenuti niz pravnih izazova, koji bi mogli da se nađu na Vrhovnom sudu SAD.

U njoj se navodi da je riječ o nezakonitom pokušaju Trampa da je smeijni i ukazuje se da bi to bio presedan i potkopalo bi Zakon o Federalnim rezervama.

Portparol Bijele kuće Kuš Desai rekao je za BBC da je predsjednik iskoristio svoja zakonska ovlašćenja da smijeni Kuk.

"Predsjednik je utvrdio da postoji razlog da se smijeni guvernerka, koja je bila optužena za laganje u finansijskim dokumentima sa veoma osjetljive pozicije koja nadgleda finansijske institucije“, rekao je Desai.

Zakon o Federalnim rezervama ne daje predsijedniku ovlašćenje da po svojoj volji smjenjuje bilo kog zvaničnika Feda, ali je Tramp rekao da mu dozvoljava da to učini "sa razlogom“.

Optužbe protiv Kuk su prvi put iznijete u javnom pismu regulatora stambenog finansiranja Bila Pulta, Trampovog saveznika, gdje je on optužio guvernerku da je falsifikovala evidenciju kako bi joj bila odobrena hipoteka.

U pismu se navodi da je ona u razmaku od dvije nedjelje potpisala dva dokumenta, kojima potvrđuje da su dvije kuće u različitim državama njeno glavno prebivalište.

Protiv Kuk nisu podignute optužnice i nije jasno da li je pod istragom zbog tih navoda.

(Fonet)