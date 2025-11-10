logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp žestoko udario po BBC: Dao im rok do petka da ispune njegove zahtjeve ili slijedi tužba

Tramp žestoko udario po BBC: Dao im rok do petka da ispune njegove zahtjeve ili slijedi tužba

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Predsjednik SAD Donald Tramp dao je britanskom javnom servisu rok do petka da ispravi navodnu zlonamjernu montažu njegovog govora u dokumentarcu, prije nego što podnese tužbu vrijednu milijardu dolara.

Tramp prijeti tužbom BBC-ju Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Donald Tramp zaprijetio je BBC-ju tužbom od milijardu dolara i dao britanskoj javnoj radioteleviziji rok do petka da ispuni njegove zahtjeve. Kako navode Trampovi advokati u pismu do kojeg je došao američki NBC njuz, povod za tužbu je navodna zlonamjerna montaža govora predsjednika u BBC-jevom dokumentarcu.

U pismu je BBC-ju postavljen rok do petka, 14. novembra, u 17 časova po istočnoameričkom vremenu (22 časa po britanskom vremenu), da se "pridržava" zahtjeva. U suprotnom, navodi se, slijedi pravna bitka, prenosi Skaj Njuz.

"Predsjedniku Trampu neće preostati ništa drugo nego da ostvari svoja zakonska i pravična prava, koja su sva izričito zadržana i nisu odbačena, uključujući podnošenje tužbe za odštetu u iznosu od najmanje 1.000.000.000 dolara (jedna milijarda dolara). BBC je obaviješten", stoji u dopisu Trampovog pravnog tima.

Optužbe za uticaj na izbore

Trampovi advokati zahtijevaju ispravku spornog materijala. Portparol njegovog pravnog tima bio je jasan u izjavi za NBC: "BBC je oklevetao predsjednika Trampa namjernim i obmanjujućim uređivanjem svog dokumentarca kako bi pokušao da utiče na predsjedničke izbore. Predsjednik Tramp će i dalje smatrati odgovornima one koji se bave lažima, obmanama i lažnim vijestima".

S druge strane, iz BBC-ja je stigao kratak i odmjeren odgovor: "Pregledaćemo pismo i odgovorićemo direktno u dogledno vrijeme", izjavio je portparol za NBC njuz. Bijela kuća je upite za komentar prosledila spoljnom pravnom timu Donalda Trampa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp BBC tužba prijetnje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ