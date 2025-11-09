Direktor BBC-ja Tim Dejvi i direktorica BBC News Debora Ternes podnijeli ostavke zbog dokumentarca o Trampu

Direktor BBC-ja Tim Dejvi i direktorica BBC News-a Debora Ternes podnijeli su ostavke nakon što je "The Telegraph" objavio da je u dokumentarnom filmu "Panorama" došlo do manipulacije snimkom govora američkog predsjednika Donalda Trampa.

Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Prema pisanju lista, interni memorandum BBC-ja otkrio je da je u dokumentarcu Trump: A Second Chance? spojeno više dijelova Trampovog govora, čime je navodno stvoren utisak da je on direktno podsticao nerede na Kapitolu u januaru 2021. godine.

Za curenje ovog memoranduma zaslužan je Majkl Preskot, bivši nezavisni savjetnik BBC-jeve komisije za uredničke standarde, koji je napustio funkciju u junu ove godine. Preskot je upozorio da je pomenuti dokumentarac, koji je za BBC proizvela nezavisna produkcijska kuća October Films Ltd., "ozbiljno prekršio profesionalne i etičke standarde".

Britanska ministarka kulture Liza Nandi izjavila je u nedjelju da je slučaj veoma ozbiljan i da postoji niz teških optužbi na račun javnog servisa, "od kojih je najteža ona o sistemskoj pristrasnosti BBC-ja u izvještavanju o osjetljivim temama".

Tim Dejvi, koji je postao generalni direktor BBC-ja u septembru 2020. godine, bio je 17. osoba na toj funkciji. Prije toga je sedam godina bio na čelu BBC Studios, gdje je nadgledao spajanje BBC Worldwide-a i produkcionog odjela korporacije.

Tokom svoje karijere u BBC-ju, Dejvi je obavljao i funkciju vršioca dužnosti direktora između novembra 2012. i aprila 2013. godine. Prije dolaska u BBC radio je u kompanijama Procter & Gamble i PepsiCo, a 2018. godine odlikovan je titulom CBE za doprinos međunarodnoj trgovini.

Njegova ostavka, zajedno s onom Debore Ternes, dolazi nakon dvije decenije Dejvijevog rada u korporaciji i otvara pitanje povjerenja javnosti u najpoznatiji svjetski javni servis.

(BBC)