Kamala Haris: Nisam završila, moža se ponovo kandidujem za predsjednicu SAD

Bivša potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Haris u intervjuu za BBC izjavila je da "možda" planira ponovo da se kandiduje za predsjednicu na izborima 2028. godine, dodajući da vjeruje kako će "u budućnosti u Bijeloj kući sigurno biti žena".

Izvor: PAT BENIC / UPI / Profimedia

U svom prvom intervjuu u Velikoj Britaniji, Kamala Haris naglasila je da ozbiljno razmišlja o povratku u trku za najvišu funkciju u SAD-u, nakon poraza od Donalda Trampa prošle godine.

Na pitanje novinarke BBC-ja da li bi ona mogla biti sljedeća predsjednica, Haris je odgovorila kratko: "Moguće", potvrđujući da razmatra novu kandidaturu.

Ona je odbacila ankete koje je trenutno svrstavaju među manje vjerovatne kandidate Demokratske partije za naredne izbore, ističući da "političke prognoze često ne odražavaju stvarno raspoloženje birača".

Haris je podsjetila da su se, po njenom mišljenju, obistinile njene ranije prognoze o Trampu – da će se ponašati kao autoritarni lider i zloupotrijebiti državne institucije.

"Rekao je da će politizovati Ministarstvo pravde – i to je upravo i uradio", izjavila je Haris.

Kao primjer, navela je nedavnu suspenziju komičara Džimija Kimela sa televizije ABC, nakon što je ispričao šalu na račun reakcije republikanaca na smrt desničarskog influensera Čarlija Kirka.

Njegovo uklanjanje sa programa, koje je Tramp javno pozdravio, uslijedilo je nakon što je regulator kojeg je on imenovao zaprijetio televizijskoj mreži.

"Pogledajte šta se dešava – federalne agencije se koriste da bi se obračunavale s političkim satiričarima. Tramp ima toliko tanku kožu da nije mogao da podnese šalu, pa je pokušao da ućutka cijelu medijsku kuću", rekla je Haris.

Kamala Haris bila je potpredsjednica SAD u administraciji Džozefa Bajdena od 2021. do 2025. godine. Na izborima 2024. godine kandidovala se za predsjednicu, ali je izgubila od Donalda Trampa, koji je tada osvojio drugi mandat. Nakon izlaska iz Bijele kuće, Haris je nastavila da se bavi političkim i društvenim pitanjima, posebno zastupanjem prava žena i manjina.

Izvor: BBC