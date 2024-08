BBC prekinuo Đokovićev put ka zlatu: Skandal u Britaniji - navijači nisu vidjeli Novakov uspjeh!

Nevjerovatne scene na televiziji razbjesnile su navijače i ljubitelje tenisa.

Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je na Olimpijskim igrama u Parizu jedinu važnu medalju koja mu je nedostajala u karijeri - pobedom nad Karlosom Alkarazom (7:6, 7:6) u finalu stigao je do zlata, što ljubitelji tenisa iz Velike Britanije nisu mogli da vide. Iako se diče teniskom tradicijom i Vimbldonom kao najprestižnijim turnirom na svijetu, Britanci su ugasili prenos dok su igrali Đoković i Alkaraz.

Dvojica igrača koji trenutno važe za najbolje na svijetu, iako je Janik Siner prvi na listi, odmjerili su snage na čuvenom terenu Filip Šatrije, gdje se već godinama igraju finala Rolan Garosa. I napravili su spektakl - mnogi smatraju da su odigrali najbolji meč u 2024. godini jer smo videli mnogo kvalitetnih udaraca, mnogo drame i dva neizvjesna seta koja je tek u taj-brejkovima Đoković uspio da riješi u svoju korist. Britanci su gledali gimnastiku za to vrijeme.

Već na polovini meča između srpskog i španskog tenisera, odnosno na kraju prvog seta, BBC je odlučio da je gledaocima dosta tenisa. Prebacili su se snimkom u halu Bersi, gdje su se održavala takmičenja u gimnastici. Oni koji su ispratili prvu polovinu meča nisu mogli da gledaju nastavak, jer im je nacionalna televizija ponudila takmičenje u dvovisinskom razboju.

Ne treba ni napominjati koliko su navijači bili bijesni na takvu odluku. Put najvećeg tenisera do posljednjeg velikog trofeja koji mu je falio nisu mogli da isprate, iako je finale Olimpijskih igara bilo "repriza" nedavno odigranog duela u finalu Vimbldona, turnira koji se u Velikoj Britaniji cijeni i poštuje. Očigledno nije pomoglo ni to što je nekadašnji škotski teniser Endi Marej nakon odlaska u penziju istakao kako bi želio da Novak osvoji zlatnu medalju. BBC je procijenio da publiku to ne zanima.