Da li Đoković dolazi u Beograd poslije olimpijskog zlata? Doček je spreman, svi čekaju samo jedan detalj

Novak Đoković navodno će danas doći u Srbiju, ali to još uvijek nije potvrđeno...

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković osvojio je konačno zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Čekao je na najsjajnije odličje još od 2008. godine kada je osvojio bronzu u Pekingu, tri puta je gubio u polufinalima i sada je konačno i tu prepreku preskočio. Da li će sada doći u Beograd?

To je pitanje na koje svi čekaju odgovor. Prema informacijama portala "Nova" najbolji teniser svih vremena trebalo bi danas, u ponedjeljak, da dođe u srpsku prestonicu. Navodno bi to trebalo da učini privatnim letom, pa nije poznato kada bi mogao da sleti u Beograd.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama MONDA to još uvijek nije potvrđeno. Sa nekoliko strana stigao je odgovor "da se još uvijek ne zna Novakov plan". Đoković je u jednom pariskom restoranu slavio do dva ujutru i još uvijek nije donio konačnu odluku oko toga šta je sledeća destinacija i kakvu ideju ima.

Sprema se doček za njega i srpske sportiste, ali tu postoji jedan problem. Đoković će igrati na US openu (od 26. avgusta do 8. septembra) i očekuje se da će odigrati bar jedan pripremni turnir prije toga, najvjerovatnije u Sinsinatiju (od 12. do 19. avgusta) što znači da bi morao bar nekoliko dana prije toga da otputuje "preko okeana". To znači da je praktično nemoguće da sačeka kraj Olimpijskih igara (11. avgust) i da sa ostalim srpskim sportistima bude na čuvenom Balkonu.

To ostavlja pitanje da li će da bude zaseban doček za njega prije toga, ako odluči da dođe u Beograd prije puta u Ameriku. Doduše, Novak još nije zvanično potvrdio da će igrati u Sinsinatiju, ali se to očekuje zbog priprema za US open, posljednji grend slem u sezoni. Poslije toga će igrati za reprezentaciju Srbije u Dejvis kupu protiv Grčke u dvorani "Pionir".