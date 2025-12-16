logo
Serija dojava o bombama u Beogradu: Evakuisani VMA, zgrada WMG i Pionirski park 1

Serija dojava o bombama u Beogradu: Evakuisani VMA, zgrada WMG i Pionirski park

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
Dio zgrade Vojno-medicinske akademije (VMA) evakuisan je nakon prijetnje da je tamo podmetnut eksploziv, dok je iz istog razloga evakusiana i zgrada u kojoj se nalazi mediji WMG, javljaju beogradski mediji.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, dok kontradiverzione ekipe MUP-a trenutno sprovode detaljan pregled objekta.

Zbog bezbjednosnih razloga naređena je hitna evakuacija svih zaposlenih, dok je rad u zgradi privremeno obustavljen.

Policija postupa u skladu sa propisanim procedurama, a detaljan pretres zgrade je u toku.

Za sada nema zvaničnih informacija o dojavama, a mediji navode i da je u toku evakuacija u Pionirskom parku, javlja FoNet.

Darko

Blokaderi stoje iza toga

