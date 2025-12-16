Automobil završio na krovu u kanalu kod Bronzanog Majdana

Na putu Bronzani Majdan – Banjaluka danas, 16. decembra, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedan automobil završio na krovu u kanalu. Zasad nema potvrde da li je bilo povrijeđenih.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Korisnici društvenih mreža javljaju da je na ovoj dionici poledica, zbog čega je vožnja posebno rizična.

Vozačima se apeluje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, imajući u vidu niske temperature, klizav kolovoz i maglu koja posljednjih dana smanjuje vidljivost u banjalučkoj regiji, pišu Nezavisne.