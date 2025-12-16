logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kokain među nektarinama: USKOK razbio lanac šverca droge vrijedne dva miliona evra

Kokain među nektarinama: USKOK razbio lanac šverca droge vrijedne dva miliona evra

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) razbila je međunarodni lanac krijumčarenja kokaina, uhapsila jednog člana kriminalne grupe, a za drugim traga.

shutterstock_149437130.jpg Izvor: Shutterstock

USKOK je završio istragu, a dvojica muškaraca sumnjiče se da su kao članovi kriminalne grupe učestvovali u trgovini oko 55 kilograma droge.

Četrdesetosmogodišnjak je predat pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena krivična prijava USKOK-u, a 43-godišnjak je trenutno nedostupan i za njime se intenzivno traga.

Sumnja se da su, zajedno sa još nekoliko osoba, od maja prošle do početka ove godine organizovali lanac krijumčarenja kokaina na području Hrvatske, Španije i drugih zemalja EU.

U jednom od pokušaja, na granici sa Francuskom u kamionu sa nektarinama pronađena je droga vrijedna najmanje dva miliona evra.

Četrdesettrogodišnjak je planirao preuzimanje, prevoz i isporuku kokaina, te obezbjeđivao prevozna sredstva i vozače, određivao tačna mjesta preuzimanja i rute transporta.

Četrdesetosmogodišnjak je, preko svojih firmi u NJemačkoj i Sloveniji, angažovao kamione i vozače koji su transportovali drogu.

Vozači su izvršavali transfer droge i prikrivali ilegalne aktivnosti.

Prema saznanjima policije, krijumčari su u junu prošle godine najmanje jednom realizovali preuzimanje oko 55 kilograma kokaina na području Hrvatske i Španije.

Vozač kamiona je uhapšen na granici sa Francuskom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ