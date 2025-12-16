Kokain među nektarinama: USKOK razbio lanac šverca droge vrijedne dva miliona evra

Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) razbila je međunarodni lanac krijumčarenja kokaina, uhapsila jednog člana kriminalne grupe, a za drugim traga.

Izvor: Shutterstock

USKOK je završio istragu, a dvojica muškaraca sumnjiče se da su kao članovi kriminalne grupe učestvovali u trgovini oko 55 kilograma droge.

Četrdesetosmogodišnjak je predat pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena krivična prijava USKOK-u, a 43-godišnjak je trenutno nedostupan i za njime se intenzivno traga.

Sumnja se da su, zajedno sa još nekoliko osoba, od maja prošle do početka ove godine organizovali lanac krijumčarenja kokaina na području Hrvatske, Španije i drugih zemalja EU.

U jednom od pokušaja, na granici sa Francuskom u kamionu sa nektarinama pronađena je droga vrijedna najmanje dva miliona evra.

Četrdesettrogodišnjak je planirao preuzimanje, prevoz i isporuku kokaina, te obezbjeđivao prevozna sredstva i vozače, određivao tačna mjesta preuzimanja i rute transporta.

Četrdesetosmogodišnjak je, preko svojih firmi u NJemačkoj i Sloveniji, angažovao kamione i vozače koji su transportovali drogu.

Vozači su izvršavali transfer droge i prikrivali ilegalne aktivnosti.

Prema saznanjima policije, krijumčari su u junu prošle godine najmanje jednom realizovali preuzimanje oko 55 kilograma kokaina na području Hrvatske i Španije.

Vozač kamiona je uhapšen na granici sa Francuskom.