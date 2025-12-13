U Jablanici zaplijenjeno 65 kilograma skanka, jedna osoba uhapšena

Na području Jablanice jutros je pronađeno 65 kilograma skanka i uhapšeno je jedno lice u čijem je vozilu pronađena droga, saopštila je Sipa.
Droga je pronađena prilikom pretresa vozila, u okviru višemjesečnog rada na predmetu s ciljem otkrivanja međunarodnog krijumčarenja droga.
Nad uhapšenim se vrši kriminalistička obrada i ispitivanje, a o njegovom daljem statusu odrediće se postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ove aktivnosti su provedene po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Konjicu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva.
Operativna akcija "M-17" realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona.