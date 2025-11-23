Teška saobraćajka kod Jablanice: Automobil završio na krovu, saobraćaj usporen (FOTO)

Na magistralnom putu M-17, kroz Jablanicu, danas popodne dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno putničko vozilo završilo prevrnuto na krovu.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nakon što je vozilo iz nepoznatih razloga sletjelo sa puta i prevrnulo se.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) odmah su izašli na lice mjesta kako bi obavili uviđaj, prenose federalni mediji.

Trenutno nema potvrđenih informacija o tome da li u nesreći ima povrijeđenih osoba.

Zbog prevrnutog vozila i uviđaja, na ovoj dionici puta stvorene su velike gužve.