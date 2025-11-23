logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška saobraćajka kod Jablanice: Automobil završio na krovu, saobraćaj usporen (FOTO)

Teška saobraćajka kod Jablanice: Automobil završio na krovu, saobraćaj usporen (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Na magistralnom putu M-17, kroz Jablanicu, danas popodne dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno putničko vozilo završilo prevrnuto na krovu.

Teška saobraćajka kod Jablanice: Automobil završio na krovu Izvor: Screeenshot/facebook/jelah.info

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nakon što je vozilo iz nepoznatih razloga sletjelo sa puta i prevrnulo se.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) odmah su izašli na lice mjesta kako bi obavili uviđaj, prenose federalni mediji.

Trenutno nema potvrđenih informacija o tome da li u nesreći ima povrijeđenih osoba.

Zbog prevrnutog vozila i uviđaja, na ovoj dionici puta stvorene su velike gužve.

Možda će vas zanimati

Tagovi

jablanica saobraćajka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ