Drama kod Velike Kladuše: Izazvao udes, pa učestvovao u tuči, suvozač potom automobilom pokušao pregaziti ljude (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Muškarac koji je izazvao saobraćajnu nezgodu u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše, a potom učestvovao u masovnoj tuči, uhapšen je zajedno sa suvozačem koji je naknadno sjeo za volan i automobilom pokušao usmrtiti aktere sukoba.

Tuča poslije sudara, pa suvozač pod gasom jurio pješake Izvor: Screenshot

Drama je počela kada je jedan automobil prešao u suprotnu traku i izazvao udes. Prema nezvaničnim informacijama federalnih medija, vozilom je navodno upravljao maloljetnik.

U vozilu su se nalazile dvije osobe koje su se nakon udesa zaustavile na proširenju, gdje je ubrzo izbio verbalni, a zatim i fizički sukob s drugim osobama.

Ključni moment incidenta dogodio se nakon što je prvobitni vozač (koji je izazvao udes) dobio udarac u tuči. Njegov suvozač se vratio u automobil, sjeo za volan i pod punim gasom pokušao pregaziti osobe s kojima su se tukli.

Prema snimku, jedna osoba je tom prilikom povrijeđena. Nezvanične informacije govore da je povrijeđena osoba prebačena na liječenje u bolnicu u Karlovcu.

Muška osoba koja je izazvala udes i suvozač koji je pokušao izvršiti pregažavanje su uhapšeni, a u toku je policijska istraga radi utvrđivanja svih okolnosti ovog teškog incidenta.

