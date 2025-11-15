logo
Nakon slijetanja automobila sa puta: Dva maloljetnika teško povrijeđena u udesu kod Kostajnice

Autor Dušan Volaš
Na magistralnom putu Novi Grad – Kostajnica sinoć se dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene tri osobe, od kojih su dva maloljetnika zadobila teške tjelesne povrede.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nesreća se dogodila oko 20 časova u mjestu Mrakodol, opština Kostajnica, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Uviđajem je utvrđeno da je do nesreće došlo usljed slijetanja sa kolovoza vozila "Mercedes", kojim je upravljao E. H. iz Novog Grada.

Vozač je u ovoj nesreći zadobio lakše povrede. Nažalost, dva maloljetna lica, koja su se nalazila u vozilu, zadobila su teške tjelesne povrede.

Zbog težine povreda, jedno maloljetno lice je hitno prevezeno na dalje liječenje u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijska uprava Prijedor poziva sve učesnike u saobraćaju na maksimalno poštovanje saobraćajnih pravila i propisa, uz poseban apel vozačima da poštuju ograničenja brzine kretanja.

