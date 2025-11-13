logo
Nesreća kod auto-puta 9. januar: Prikolicom kamiona udario u nadvožnjak (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor atv
Nesvakidašnja nesreća dogodila se danas kod auto-puta "9. januar", odnosno ispod auto-puta.

Prikolicom kamiona udario u nadvožnjak Izvor: Screenshot/ATV

Do udesa je došlo kada je vozač kamiona kipom (prikolicom) kamiona, krećući se saobraćajnicom ispod auto-puta, pri velikoj brzini udario u nadvožnjak 9. januara.

Na snimku, koji je u posjedu ATV-a, vidi se kako se kamion dužim dijelom dionice kreće sa podignutom prikolicom.


Potom velikom brzinom prikolica udara u nadvožnjak auto-puta.

Nije poznato da li je neko u udesu povrijeđen, ali je na samoj saobraćajnici i kamionu nastala velika materijalna šteta.

Neshvatljivo je kako vozač nije primijetio da mu je prikolica ostala podignuta i da je toliko dugo nastavio da vozi.

(Mondo)

