Tragedija kod Tuzle: Jedna osoba poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

Autor Dušan Volaš
0

Jutros se u Živinicama se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok je druga povrijeđena.

nesreća u Živinicama: Jedna osoba poginula, druga povrijeđena Izvor: Tuzlainfo/Screenshot

Ovu tragičnu informaciju potvrdili su iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona (TK), prenosi "Avaz".

"Nesreća se dogodila jutros. Jedno lice je smrtno stradalo, a drugo povrijeđeno", saopšteno je iz MUP-a TK.

Do nesreće je došlo na regionalnom putu Živinice – Banovići, kod naselja Litve, gdje je na vozilu pričinjena i veća materijalna šteta, javlja "Tuzlanski.ba".

U toku su uviđajne radnje koje će rasvijetliti sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

Zbog tragedije i uviđaja, saobraćaj je na ovom dijelu puta potpuno obustavljen, te se vozači mole da koriste alternativne pravce dok traje policijski uviđaj.

Tagovi

Živinice saobraćajna nesreća

