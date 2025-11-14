logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Autobus udario u stajalište, više osoba poginulo: Užasne scene u Stokholmu (Video) 1

Autobus udario u stajalište, više osoba poginulo: Užasne scene u Stokholmu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
1

Autobus je u centru Stokholma udario u stajalište, poginule su dvije osobe, a više njih je povrijeđeno. Vozač je uhapšen, a uzrok nesreće se još utvrđuje.

Autobus udario u stajalište u Stokholmu Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Autobus je udario u stajalište u centru Stokholma, pri čemu su poginule dvije osobe, a više njih je teže povrijeđeno, piše Sun.

Policija je situaciju opisala kao "ozbiljan incident", a uzrok nesreće još nije poznat. Vozač autobusa je uhapšen.

Incident se tretira kao teško ubistvo iz nehata, a ne kao teroristički napad.

Prema informacijama vatrogasne službe, scena u špicu bila je izuzetno haotična. Povrijeđeno je pet osoba, od kojih su dvije prevezene u bolnicu.

Policija je potvrdila da su dvije osobe izgubile život. Nesreća se dogodila u 15.24 časova u ulici Valhallavägen u oblasti Esteralm.

"U ovom trenutku policija ne daje informacije o broju, polu ili uzrastu žrtava", navodi se u saopštenju policije.

Jedan stanovnik tog kraja izjavio je da je čuo snažnu eksploziju. "Ležao sam u sobi, čuo jak prasak i vriske. Potrčao sam ka prozoru i vidio autobus koji se zakucao i nekoliko ljudi na zemlji."

Mišel Maki je upravo izašla iz autobusa kada se nesreća dogodila.

"Svjedočila sam potpunom haosu", rekla je. "Imaću noćne more."

Prema službama hitne pomoći, autobus u trenutku nesreće nije bio u redovnoj vožnji i nije prevozio putnike.

Dvospratni autobus pripada kompaniji Transdev.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Stokholm saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Odmah blokade i rušenje kralja

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ