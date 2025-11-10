Tragedija kod Bijeljine: Pješak poginuo, policija traga za vozačem koji je pobjegao sa mjesta nesreće

Pješak čiji su inicijali D.S. poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Batković kod Bijeljine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijska uprava Bijeljina saopštila je da je u toku intenzivna potraga za vozačem koji je nakon nesreće pobjegao sa lica mjesta.

Tragedija se dogodila juče, oko 16.50 časova.

"Pripadnici Policijske uprave Bijeljina preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem pronalaska lica i vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi", navodi se u saopštenju Policijske uprave Bijeljina.

Uviđaj na mjestu nesreće izvršili su pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, pod rukovodstvom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.