Porodice stradalih traže strogu kaznu: Bogdan Davidović priznao krivicu za nesreću u kojoj su poginule dvije osobe

Bogdan Davidović, optuženi da je u decembru prošle godine kod Gradiške skrivio tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije osobe, danas je na ročištu u Okružnom sudu Banjaluka priznao krivicu.

U nesreći su stradali Radmila Gajić (50) i Nebojša Trifković (36).

Članovi porodice stradalih zatražili su danas strogu kaznu za Bogdanovića, dok je u završnim riječima tužilaštvo ukazalo na bezobzirnost u vožnji optuženog ali i raniju osuđivanost, a odbrana na olakšavajuće okolnosti i posttraumatski stresni poremećaj.

Presuda će biti izrečena u ponedjeljak, 10. novembra. Za djelo za koje je optužen zaprijećena ja kazna zatvora od tri do 15 godina.

Prema navodima iz optužnice, do nesreće je došlo 12. decembra prošle godine u 20.30 časova u mjestu Laminci kod Gradiške, a optuženi je upravljao autom marke “golf” prije sticanja prava na upravljanje vozilom i sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,71 g/kg.

“Kretao se brzinom od 102 km/h, iako za taj dio puta važi ograničenje od 80 km/h, svjestan da takvom vožnjom, bez položenog vozačkog ispita, nedozvoljenom brzinom i u alkoholisanom stanju može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život ljudi, i pristao na nastupanje takve posljedice”, piše u optužnici.

Saputnici u njegovom vozilu Radmila Gajić i Nebojša Trifković su zadobili višestruke teške povrede usljed kojih su preminuli, dok je treći saputnik Dragiša Adžić lakše povrijeđen.

Tužilac Neda Draganić je navela da je olakšavajuća okolnosti na strani optuženog što je priznao krivično djelo u ranoj fazi postupka, dok su otežavajuće ranija osuđivanost za razna djela, da nema vozačku dozvolu, te da u evidenciji saobraćajnih kazni već ima dug od 8.810 KM.

Branilac optuženog, advokat Milana Vukojević, navela je da je stradala Radmila Gajić tetka optuženog, ali da je sa njom bio vezan kao da mu je majka, te je njenu smrt doživio kao smrt roditelja.

“Od prvog trena bio je iziričit da je kriv i da treba da odgovara. Ima osjećaj krivice i samoprezira. Njegova najveća kazna dolazi iznutra”, rekla je Vukojević.

