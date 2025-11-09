Teška nesreća u Srbiji: Automobil smrskan, vozač nastradao na licu mjesta

U direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povrijeđeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar.

Izvor: rts/printscreen

Na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila jedna osoba, a osam je povruheđeno.

Kako javlja RTS, u direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povrijeđeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar.

U galeriji pogledajte fotografije sa mesta nesreće:

Saobraćaj je usporen, pošto se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom. U toku je uviđaj.

(MONDO)