Napad u stanici: Saslušana državljanka BiH zbog pokušaja ubistva policajca

Saslušana je djevojka osumnjičena za napad na policajca u Beogradu.

Izvor: Foto/Društvene mreže

Danas je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana M.A. (24), državljanka Bosne i Hercegovine (24), koja je osumnjičena da je u četvrtak 6. novembra nožem napala policajca.

Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, iskoristivši svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Merimi A. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti da ponovi krivično djelo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se stavlja na teret krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 stav 1 tačka 7 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 30 KZ.

Prema navodima tužilaštva, Merima A. je 6. novembra oko 4 sata ušla u Policijsku stanicu Savski Venac, prišla prijavnici i zatražila od oštećenog policijskog službenika da je uputi kako da dođe do Surčina, a potom ga upitala i kada će "oni doći u Ćacilend". Policajac je primijetio da je osumnjičena pod dejstvom alkohola i pokušao da je izvede iz službenih prostorija, što je dovelo do verbalne rasprave.

Kada je policijski službenik primijetio da Merima A. u džepu drži predmet sive boje sličan nožu, vratio se do dežurne službe, uzeo službenu palicu i vratio se, ali je osumnjičena tada izvadila tzv. skakavac, nož ukupne dužine 20 cm, sa sečivom od 8 cm, i pokušala da više puta ubode policajca u predjelu gornjeg dijela tijela. Policajac je izbjegavao napad, istrčao ka kolovozu, dok je osumnjičena nastavila da ga napada.

V.V. je zatim izvadio službeni pištolj i ispalio više projektila u vazduh kao znak upozorenja, ali osumnjičena je nastavila napad. Policajac je potom ispalio nekoliko projektila u pravcu njenih nogu, pri čemu je pogođena u desnu natkoljenicu. Iako je pala, Merima A. je ustala i nastavila kretanje prema policajcu, dok su policijski službenici M.T. i Z.P. intervenirali, upotrebom fizičke sile i sredstava za vezivanje stavili osumnjičenu pod kontrolu.

Tužilaštvo nastavlja istragu u ovom slučaju.