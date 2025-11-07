Dječaka u Beogradu napali vršnjaci, tukli ga, pljačkali, uzeli mu i odjeću

Dječaka (14) u Beogradu napala je i opljačkala grupa vršnjaka u Ulici Kraljice Marije; zadobio je lakše povrede. Policija istražuje slučaj.

Dječak (14) primljen je juče u Dječiju bolnicu u Tiršovoj ulici u Beogradu zbog povreda na tijelu koje su mu zadali vršnjaci.

Kako se saznaje, u pitanju su lake povrede poput ogrebotina. Nezvanično, njega je grupa od nekoliko dječaka sinoć oko 20 sati opljačkala i skunula mu svu garderobu.

Ljudi su dijete samo u donjem vešu našli kod igraonice i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć. Kako se saznaje, nakon ukazane ljekarske pomoći mališan je u pratnji oca pušten na kućno liječenje.

On je, nezvanično, izjavio da ga je napala grupa dečaka i da su ga tukli, a zatim mu uzeli mobilini i sa njega skinuli sve stvari. O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvao, a policija će ispitati sve detalje tvrdnje mališana.

Incident se dogodio sinoć u Ulici Kraljice Marije.

