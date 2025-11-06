Oglasilo se tužilaštvo zbog napada na policajca u centru Beograda

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se o napadu na policajca u centru Beograda.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je rano jutros državljanka BiH čiji su inicijali M.A. (24) pokušala nožem da ubije policajca u Policijskoj stanici Savski venac koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više hitaca iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan pogodio osumnjičenu u nogu.

Policajac V.V. je tom prilikom lakše povrijeđen, dok je osumnjičena hospitalizovna na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo u pokušaju, navode iz tužilaštva.

Sumnja da je M.A. rano jutros oko 4.00 časa došla do ulaza u Policijsku stanicu Savski venac i počela rastpavu sa policijskim službenikom V.V. tražeći da "policija ide u Ćacilend".

"Videvši da devojka ima nož kod sebe, policijski službenik je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M.A, koja je pokušala da ga ubode nožem. V.V. se izmakao i istrčao iz stanice. Međutim, M.A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu", navodi se u saopštenju.

Djevojka M.A. je zadobila prostrelnu ranu natkoljenice i biće operasana.

Nakon obavljenih provjera utvrđeno je da je M.A. u Srbiju ušla 29. septembra i da nema prijavljeno boravište.

Iz Višeg javnog tužilaštva ističu da prvi rezultati uviđaja ukazuju da je policijski službenik u svemu postupao u skladu sa zakonom.

