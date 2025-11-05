Vozač uhapšen na francuskom ostrvu nakon napada pješaka uz povike "Alahu ekber"

Najmanje dvoje ljudi smješteno je na odjeljenje za intenzivnu njegu nakon što je vozač udario automobilom u grupu pješaka i biciklista na francuskom ostrvu Oleron, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Izvor: Victoria Valdivia / AFP / Profimedia

Muškarac koji je udario automobilom u grupu pješaka i biciklista na francuskom ostrvu Oleron uzviknuo je "Alahu ekber", javlja list "Parizjen".

U izvještaju se navodi da preliminarne informacije ukazuju na to da je vozač namjerno udario u grupu ljudi.

Prema pisanju lista, vozač je državljanin Francuske, koji je pokušao da zapali automobil prije nego što ga je policija uhapsila.

U izvještaju se dodaje da je povrijeđeno najmanje 10 ljudi.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez objavio je ranije na "Iksu" da je dvoje povrijeđenih smješteno na odjeljenje za intenzivnu njegu.

On je na "Iksu" napisao da je vozač uhapšen i da je pokrenuta istraga o incidentu.

Oleron je popularna turistička destinacija u Atlantskom okeanu.