Preminuo Vladimir Vukčević: Tužilac za ratne zločine

Preminuo je Vladimir Vukčević, prvi tužilac za ratne zločine u Srbiji, u 75. godini života.

To je za medije potvrdio njegov prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.

Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Odrastao je na Dedinju.

Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine.

Za zamjenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine.

