logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Vladimir Vukčević: Tužilac za ratne zločine

Preminuo Vladimir Vukčević: Tužilac za ratne zločine

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Preminuo je Vladimir Vukčević, prvi tužilac za ratne zločine u Srbiji, u 75. godini života.

Preminuo tužilac Vladimir Vukčević Izvor: Zorana Jevtic/Kurir

Prvi tužilac za ratne zločine Vladimr Vukčević preminuo je danas u 75. godini.

To je za medije potvrdio njegov prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.

Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Odrastao je na Dedinju.

Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine.

Za zamjenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tužilac Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ