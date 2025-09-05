Kašnjenje u radu dovelo tužiteljku iz Banjaluke pred disciplinsku komisiju

Na pripremnom ročištu prihvaćeni su predloženi dokazi u disciplinskom postupku pokrenutom protiv tužiteljke iz Banjaluke Tanje Mrđe, kojoj je na teret stavljeno kašnjenje u postupanju u predmetima.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Mrđi, tužiteljki Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, na teret je stavljen prekršaj "neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem funkcije tužioca".

Disciplinski tužilac Asmir Baćevac kazao je da je u jednom predmetu tužena neopravdano kasnila u provođenju radnji, zbog čega je nastupila zastara, dok je u drugom predmetu kasnila u dostavljanju sudske naredbe telekomu, zbog čega ona nije izvršena.

"Predlažemo da se postupak provede i da se tuženoj izrekne odgovarajuća disciplinska mjera", rekao je Baćevac.

Mrđa je u odgovoru na tužbu kazala da je u prvom slučaju bilo preuranjeno donošenje odluke, dok se za drugu tačku pozvala na odredbe zakona.

"Konkretni član ne propisuje obavezu tužioca da dostavlja naredbu telekom operaterima", navela je Mrđa, dodajući da smatra da treba da bude oslobođena u disciplinskom postupku.

Disciplinski tužilac predložio je set dokaza, a tužena jednog svjedoka i uvid u predmet.

"Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prihvatila je predložene dokaze i za 23. septembar zakazala glavnu raspravu", javlja BIRN.

(MONDO/BIRN)