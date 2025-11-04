Alarmantan porast nesreća sa smrtnih ishodom u RS, Budimir: Ginemo na putevima kao da smo u ratu u Ukrajini!

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir iznio je danas u Narodnoj skupštini RS frapantne podatke o porastu saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom na putevima u Republici Srpskoj, te naveo da je u ovoj godini 28 više mrtvih nego u cijeloj prošloj godini!

Dodao je da je dodatno zabrinjavajuće što se ovakvo povećanje bilježi, a da još nije prošao decembar kada statistički uvijek dođe do povećanja saobraćajnih nesreća.

“Ginemo na putevima kao da smo u ratu u Ukrajini! Imamo 110 poginulih u saobraćajau do 3. oktobra, što je 28 više mrtvih nego u cijeloj prošloj godini. Takođe, 984 od zaustavljenih i kontolisanih bili su pozitivni na alkohol, da ne govorim sa koliko promila, a preko 900 je bilo pozitivno na testu na drogu”, kazao je Budimir.

Samo u periodu jul, avgust, septembar, na putevima u RS stradala je 41 osoba.

Budimir je danas tokom Aktuelnog časa u NSRS, odgovarao na poslaničko pitanje da li RS može nešto “ukrasti” od Finske, s obzirom na to da u Helsinkiju u prošloj godini nije bilo stradalih u saobraćaju.

“Ne možemo ništa ukrasti od njih. Nemamo istu saobraćajnu kulturu. Ovo nije samo pitanje za MUP RS. Možemo da stavimo još 600 radara. Ljudi ne shvataju svoju obavezu kad sjednu u vozilo. Policija radi sve što može. Mislim da se tu javlja i pitanje obuke mladih vozača… Ovo je pitanje za čitavo društvo”, kazao je Budimir.

