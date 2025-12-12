Potpuna obustava saobraćaja: Saobraćajka na ulazu u Jablanicu (FOTO)

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 18 časova na ulazu u Jablanicu, posmatrano iz pravca Konjica.

Izvor: Screenshot/Mostar.live

Policijski službenici Policijske uprave Jablanica odmah su izašli na teren i trenutno sprovode uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, javljaju hercegovački portali.

Zbog uviđaja, saobraćaj je trenutno u potpunosti obustavljen u oba smjera.

Više informacija o nesreći, eventualnim povređenima i normalizaciji saobraćaja biće poznato po završetku policijskog uviđaja.