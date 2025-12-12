logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuna obustava saobraćaja: Saobraćajka na ulazu u Jablanicu (FOTO)

Potpuna obustava saobraćaja: Saobraćajka na ulazu u Jablanicu (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 18 časova na ulazu u Jablanicu, posmatrano iz pravca Konjica.

Saobraćajka na ulazu u Jablanicu Izvor: Screenshot/Mostar.live

Policijski službenici Policijske uprave Jablanica odmah su izašli na teren i trenutno sprovode uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, javljaju hercegovački portali.

Zbog uviđaja, saobraćaj je trenutno u potpunosti obustavljen u oba smjera.

Više informacija o nesreći, eventualnim povređenima i normalizaciji saobraćaja biće poznato po završetku policijskog uviđaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

jablanica saobraćajka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ