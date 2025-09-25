logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završnica istrage: Rudarski inspektori i vlasnik firme osumnjičeni zbog tragedije u Donjoj Jablanici

Završnica istrage: Rudarski inspektori i vlasnik firme osumnjičeni zbog tragedije u Donjoj Jablanici

Autor Dušan Volaš
0

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u istrazi o tragediji u Donjoj Jablanici, u kojoj je život izgubilo 19 ljudi, u svojstvu osumnjičenih pozvalo je na ispitivanje Dženana Honđu, vlasnika firme SANI d.o.o. Jablanica, te trojicu kantonalnih inspektora.

Rudarski inspektori i vlasnik firme osumnjičeni zbog tragedije u Donjoj Jablanici Izvor: Denis Zuberi / AFP / Profimedia

Riječ je o Draganu Obradoviću, glavnogm kantonalnom inspektoru, Željku Rangelovu i Ivanu Mikuliću, rudarsko-geološkim inspektorima pri Ministarstvu privrede HNK, objavio je portal Hercegovina.info.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni će iduće sedmice biti ispitani u Područnoj kancelariji Tužilaštva HNK u Konjicu.

U pozivu, koji potpisuje tužilac Sanja Šurković, navodi se da se ispitivanje provodi zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, a u vezi sa zloupotrebom položaja, izazivanjem opšte opasnosti i onečišćenjem okoliša.

Istraga Tužilaštva o ovoj tragediji traje gotovo godinu dana.

Kako tvrde iz Tužilaštva, do sada su provedena brojna vještačenja rudarske, geodetske, geološke i finansijske struke, obavljeno je 3D skeniranje terena LIDAR-om iz vazduha, a izuzeta je i poslovna dokumentacija iz Ministarstva privrede HNK te same kompanije SANI d.o.o.

"Istraga se nalazi u završnoj fazi i njen završetak očekujemo uskoro. Da li će doći do podizanja optužnice zavisiće od analize rezultata provjera, nalaza vještaka i prikupljenih dokaza, kao i iskaza saslušanih svjedoka i osumnjičenih", saopšteno je ndavno iz Tužilaštva HNK.

Podsjetimo, tragedija se dogodila u noći s 3. na 4. oktobra 2024. godine, kada je snažan odron s lokaliteta Šupljika zatrpao dio Donje Jablanice i odnio 19 života.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

jablanica Poplave u BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ