Završnica istrage: Rudarski inspektori i vlasnik firme osumnjičeni zbog tragedije u Donjoj Jablanici

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u istrazi o tragediji u Donjoj Jablanici, u kojoj je život izgubilo 19 ljudi, u svojstvu osumnjičenih pozvalo je na ispitivanje Dženana Honđu, vlasnika firme SANI d.o.o. Jablanica, te trojicu kantonalnih inspektora.

Izvor: Denis Zuberi / AFP / Profimedia

Riječ je o Draganu Obradoviću, glavnogm kantonalnom inspektoru, Željku Rangelovu i Ivanu Mikuliću, rudarsko-geološkim inspektorima pri Ministarstvu privrede HNK, objavio je portal Hercegovina.info.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni će iduće sedmice biti ispitani u Područnoj kancelariji Tužilaštva HNK u Konjicu.

U pozivu, koji potpisuje tužilac Sanja Šurković, navodi se da se ispitivanje provodi zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, a u vezi sa zloupotrebom položaja, izazivanjem opšte opasnosti i onečišćenjem okoliša.

Istraga Tužilaštva o ovoj tragediji traje gotovo godinu dana.

Kako tvrde iz Tužilaštva, do sada su provedena brojna vještačenja rudarske, geodetske, geološke i finansijske struke, obavljeno je 3D skeniranje terena LIDAR-om iz vazduha, a izuzeta je i poslovna dokumentacija iz Ministarstva privrede HNK te same kompanije SANI d.o.o.

"Istraga se nalazi u završnoj fazi i njen završetak očekujemo uskoro. Da li će doći do podizanja optužnice zavisiće od analize rezultata provjera, nalaza vještaka i prikupljenih dokaza, kao i iskaza saslušanih svjedoka i osumnjičenih", saopšteno je ndavno iz Tužilaštva HNK.

Podsjetimo, tragedija se dogodila u noći s 3. na 4. oktobra 2024. godine, kada je snažan odron s lokaliteta Šupljika zatrpao dio Donje Jablanice i odnio 19 života.

(Mondo)