Dodik: Predloženi budžet Srpske je odraz uspješne politike

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je budžet Republike Srpske za narednu godinu odraz uspješne politike koja je vođena u dosadašnjem vremenu i predstavlja jedan od najboljih dokumenta koji odražava ukupno stanje politike Republike Srpske.

"Budžet ima opštu podršku, svi ga podržavaju osim opozicije, što je naravno razumljivo. Podržavaju ga i iza tog dokumenta stoje socijalni partneri, boračka populacija, privrednici, sindikati, zaposleni, korisnici invalidnina. Zadovoljna je i poslovna zajednice koje će imati na raspolaganju podršku za investicije, za nova zapošljavanja i sve ono što predstavlja razvojni karaktere ovog društva", naglasio je Dodik u izjavi za Srnu.

Dodik je rekao da je budžet za narednu godinu, predviđen u iznosu od 7,4 milijarde KM, uravnotežen sa stanovišta prihoda i onoga što Srpska u ovom trenutku može da ispuni, te da je zato on u značajnom obimu visok, jer predstavlja politike vlasti u odnosu prema budžetskim potrošačima.

"Samo za penzije u budžetu je predviđeno dvije milijarde i stotinu miliona KM, jer će one biti povećane od januara za 6,5 odsto. Takođe, biće povećen i borački dodatak, kao što je već poznato", rekao je Dodik.

On je naglasio da planirano povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru apsolutno je nešto što odgovara i socijalnim partnerima i razvojnom potencijalu Republike Srpske.

Dodik je podsjetio da budžet u sebi sadrži i investicioni dio koji podrazumijeva nastavak gradnje i intenziviranje investicija.

"To je sam jedan mali dio ukupnog investicionog napora Republike Srpske koji će iznositi više od četiri milijarde KM u narednoj godini", rekao je Dodik.

Lider SNSD je ukazao da predloženi budžet i dalje odražava relativno nizak budžetski deficit koji je daleko ispod dozvoljenog procenta od tri odsto i predviđa da zaduženje bude jednako tako nisko u pogledu domaćeg bruto proizvoda, odnosno da bude na nivou 34 odsto, što predstavlja jedno od najnižih zaduženja u regionu.

"Bez obzira na prigovora po tom pitanju moram da kažem da se nova zaduženja odnose isključivo na finansiranje starih i dospjelih obaveza i njihovo reprogramiranje, kao i činjenicu da se podrže neki novi projekti koje smo predvidjeli našom razvojnom ekonomskom politikom", pojasnio je Dodik.