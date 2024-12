Mazalica pravdao povećanje budžeta Dodiku na 77 miliona KM: Ne nosi on to sebi kući. To ima dobru poruku

U Narodnoj skupštini RS danas se najveća polemika povela oko povećanja budžeta predsjedniku RS Miloradu Dodiku za 2025. godinu na 77,7 miliona KM, sa ovogodišnjih 56,4 miliona KM, iako ta tačka još nije na dnevnom redu.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Tokom rasprave o prijedlogu ekonomskih reformi RS, poslanici su kritikovali prijedlog da se Dodiku značajno poveća budžet, uz objašnjenje da su stavke na koje se povećanja odnosi, prije svega izgradnja vrtića, u nadležnosti određenih ministarstava ili lokalnih zajednica.

„Ajde, pokaži ministra koji treba da gradi obdaništa u Republici Srpskoj“, uzvratio je premijer RS Radovan Višković.

U prijedlogu budžeta RS za narednu godinu, okviru “potrošačke jedinice” Predsjednik RS, najveće povećanje planirano je na stavci - projekat podrške za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata za djecu i omladinu. Sa ovogodišnjih 6,9 miliona, ta izdvajanja za narednu godinu povećana su na 35 miliona KM.

U odbranu ovakvog prijedloga stao je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.

„Nije to budžet koji on nosi sebi kući. Dosta toga je namijenjeno sportskim organizacijama, humanitarnim akcijama... Sva ta davanja imaju svoj efekat. Ovo povećanje od petnaestak miliona maraka za izgradnju vrtića, to je jako važna stvar. Svako ko ima djecu zna koliko je to važno“, rekao je Mazalica.

Poručio je kako je predsjednik RS dobio najviše glasova, pa time ima najveći legitimitet od svih institucija u RS.

„Predsjednik Republike Srpske je ipak institucija koja ima veliki legitmitet koji je u nesrazmjeru sa njegovim ovlaštenjima koja stanu kada se predloži mandatar za sastav nove Vlade. On na ovaj način ne samo da pokazuje brigu za inkluziju, ugrožene kategorije, nego i šalje jednu dobru i simboličnu poruku.“, kazao je mazalica.

Šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak mu je odgovorio da ovakva objašnjenja „ne mogu da prođu ni kod vrtićke djece“.

(Mondo)