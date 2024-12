Dodik komentarisao povećanje budžeta na 77 miliona KM

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se iz budžeta, koji bude dodijeljen kabinetu predsjednika, graditi vrtići i pomagati sve kategorije društva.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"To je budžet koji se koristi za podršku raznim projektima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naveo da to podrazumijeva i podršku za pojedince kojima je potrebno liječenje, ali i za podršku privredi u Srpskoj, odnosno malim preduzećima.

"Sve će biti namjenski iskorišteno, kao što je to bilo do sada. Oni koji u tome vide nešto loše, šta da radimo. To je njihov problem", istakao je Dodik, prenosi Srna.

(MONDO)