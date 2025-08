Protest u Beogradu povodom 9 mjeseci od pada nadstrešnice

U 19 časova počeo je novi protest u Beogradu u organizaciji studenata u blokadi povodom devet mjeseci od tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba.

Večeras u 19 časova počeo je novi protest studenata u blokadi na Savskom trgu u centru Beograda povodom devet meseci od pada nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine kada je poginulo 16 osoba. Protest je organizovan u saradnji studenata u blokadi i lokalnih zborova.

Kako su najavili studenti na svojim "Instagram" profilima, plan je da protest traje dva sata, do 21 čas. Govori su počeli oko 19:30 časova, nakon toga su okupljeni studenti i građani krenuli u protestnu šetnju do stanice Prokop gde će biti još govornika.

Nakon toga će se održati 16 minuta tišine u čast svih stradalih uz performans. Protest bi trebalo da se završi oko 21 čas.

Što se tiče saobraćaja u centru prestonice Srbije, oko 18 časova je na kratko bio zatvoren deo Bulevara kralja Aleksandra, na potezu od Pravnog fakulteta do raskrsnice ka Resavskoj. Tuda je deo građana i studenata prošao na putu ka Savskom trgu, a u toku je šetnja do Prokopa i za saobraćaj je bila zatvorena Nemanjina ulica do malo pre 20 časova nakon čega su vozila mogla da koriste Nemanjinu jer je kolona skrenula u Ulicu Kneza Miloša.

