Savjet ministara skinuo sa dnevnog reda zakone o Sudu i VSTS-u

Savjet ministara skinuo sa dnevnog reda zakone o Sudu i VSTS-u

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Sa današnje sjednice Savjeta ministara skinute su tačke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao i nacrti zakona o Sudu i VSTS-u.

Srn2025-4-7_1612819_1.jpg Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Sa današnje sjednice Savjeta ministara skinute su tačke dnevnog reda koje se odnose na Prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU kao privremenog tijela Savjeta ministara, kao i nacrte zakona o Sudu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS),.

Pred ministrima bi se u nastavku sjednice trebao naći Nacrt sporazuma o grantu između Švedske i Savjeta ministara u vezi s programom Institucionalno jačanje za rezultate u rodnoj ravnopravnosti.

Na dnevnom redu su i Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godinu.

Na sjednici bi trebalo da se razmatra Prijedlog odluke o formiranju radnih podgrupa Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u BiH i Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra.

Ministarstvo bezbjednosti dostavilo je informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u prvih šest mjeseci.

