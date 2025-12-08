Savjet ministara opet nije usvojio dnevni red: Odluka o glavnom pregovaraču BiH sa EU odgođena

Savjet ministara danas nije usvojio dnevni red sa prijedlozima zakona o VSTS, izmjenama Zakona o Sudu BiH i odlukom o kancelariji glavnog pregovarača za EU, rekao je ministar Edin Forto.

Izvor: Srna

Savjet ministara nije na današnjoj sjednici usvojio dnevni red na kojem su bili prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, te nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, rekao je ministar komunikacija i transporta Edin Forto.

Forto tvrdi da je za to odgovoran SNSD, a kao saučesnika naveo je HDZ BiH.

On je rekao novinarima da će sljedeća sjednica Savjeta ministara biti održana 16. decembra, dan prije održavanja sjednice Evropskog savjeta.

Odgovarajući na pitanje kako bi glasao da je dnevni red usvojen, Forto je rekao da zakon o VSTS nije dobio "zeleno svjetlo" iz Brisela, ali da bi glasao za njega kako bi ušao u parlamentarnu proceduru i kako bi u amandmanskoj fazi u zakon bili ugrađeni zakoni EU.

Kada je riječ o zakonu o Sudu BiH, Forto je naveo da on ispunjava evropske uslove i ocijenio da bi mogao biti usvojen po hitnoj proceduri.

Podsjećajući da je u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH usvojena odluka u vezi sa glavnim pregovaračem BiH sa EU, Forto je rekao da je, bez obzira što je na dnevnom redu Savjeta ministara bio prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača, prvo trebalo razjasniti ko je za ovo nadležan.

"Nakon reformskih zakona mislim da bi se dogovorili da se usvoji odluka o osnivanju kancelarije glavnog pregovarača. Mislim da ne bi bilo problema", dodao je Forto.

Ocjenjujući da je ova godina izgubljena za evropski put, Forto je izrazio uvjerenje da će EU dati nove rokove BiH.