U zadnji čas: Savjet ministara BiH usvojio Reformsku agendu i spasio 108 miliona evra 1

U zadnji čas: Savjet ministara BiH usvojio Reformsku agendu i spasio 108 miliona evra

Autor Nikolina Damjanić
1

Na današnjoj telefonskoj sjednici Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je Reformsku agendu, ključni dokument bez kojeg bi zemlja izgubila pristup 108 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan Evropske unije.

Reformska agenda usvojena u Savjetu ministara Izvor: Srna

Iako su ranije odbijali, za usvajanje dokumenta glasali su i SNSD-ovi ministri Srđan Amidžić i Staša Košarac. Ovaj akt sada čeka potvrdu Evropske komisije.

Podsjetimo, BiH je tokom ljeta već ostala bez prvih 108 miliona evra jer su probijeni rokovi koje je postavila EU. Plan rasta za Zapadni Balkan predviđa ukupno šest milijardi eura za zemlje kandidate, a BiH bi od toga trebalo da pripadne milijarda. Međutim, nakon gubitka dijela sredstava, dostupno će biti nešto manje od 900 miliona evra, ukoliko Evropska komisija prihvati Agendu.

Za poređenje, Srbija, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija i Kosovo svoje dokumente poslali su još prošle godine i već koriste sredstva iz ovog programa.

(MONDO)

zole

Ko bi se odrekao miliona ,a pogotovo političari ne bi

