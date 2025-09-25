Nije bilo kvoruma: BiH ponovo propušta šansu za Plan rasta

Savjet ministara na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije imao kvorum za rad i odlučivanje o dnevnom redu na kojem je bila predložena informacija koja se odnosi na usaglašavanje teksta reformske agende i liste reformi.

Izvor: MONDO

Riječ je o zaključku sa 56. vanredne telefonske sjednice, održane 27. juna, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Prema pisanju medija, za predloženu tačku dnevnog reda bilo je osam glasova, dok se Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu se uključivali na sjednicu.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos prilikom nedavne posjete Sarajevu upozorila je da će Plan rasta, koji trenutno iznosi blizu milijardu evra, biti dodatno smanjen za 108 miliona evra, ukoliko BiH ne pošalje Reformsku agendu do kraja septembra ove godine.

Prethodno je BiH ljetos već ostala bez 108 miliona evra.