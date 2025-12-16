logo
Čitaoci reporteri

Minić predstavio program ekonomskih reformi RS 1

Minić predstavio program ekonomskih reformi RS

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je narodnim poslanicima predstavio Prijedlog programa ekonomskih reformi za period 2026–2028. godine, kojim je projektovan privredni rast od 2,6 odsto u 2026, 2,9 odsto u 2027. i 3,1 odsto u 2028. godini.

Minić je istakao da se u Vladi očekuje pozitivan doprinos spoljnotrgovinske razmjene, stabilno tržište, povećanje izvoza usluga, te potencijalno otvaranje novih prodajnih kanala.

"Inflacija u BiH je ubrzala sa 1,4 odsto u 2024. na 3,9 odsto tokom prvih devet mjeseci 2025, uglavnom zbog rasta cijena hrane, usluga i snažnih pritisaka na plate. Procjenjuje se da će inflacija do kraja godine dostići nivo od četiri odsto, uz postepeno smanjenje na 3,3 odsto u 2026. i tri posto u 2027. godini", rekao je Minić.

Premijer je podsjetio da će u narednoj godini najniža neto plata u Republici Srpskoj iznositi 1.000 KM, dok će, u zavisnosti od stepena stručne spreme, najniže neto plate kretati od 1.050 do 1.450 KM.

Minić je dodao da će stabilno tržište rada, uz rast zaposlenih i blago povećanje plata, omogućiti rast raspoloživog dohotka, što će, uz pozitivan doprinos državne potrošnje, održati domaću potrošnju.

On je naveo i da se očekuje da će realizacija najavljenih investicija u energetske projekte, putnu infrastrukturu, zdravstvo i poljoprivredu dodatno pozitivno uticati na privredni rast Republike Srpske.

Tagovi

Savo Minić plata

Još iz INFO

Boka

Blago povecanje plata? Eee, neka nas gaze kad ih biramo, sram da te bude!!!

