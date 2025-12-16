logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Upozorenje FUP-a: Širenje intimnih snimaka maloljetnika je teško krivično djelo

Upozorenje FUP-a: Širenje intimnih snimaka maloljetnika je teško krivično djelo

Autor Dušan Volaš
0

Federalna uprava policije upozorava roditelje i staratelje da "zanemarivanje nadzora nad digitalnim ponašanjem djece predstavlja ozbiljan rizik".

FUP upozorava na ozbiljne sankcije zbog eksplicitnih snimaka djece Izvor: Shutterstock

Federalna uprava policije upozorava da je nezakonito snimanje, posjedovanje, razmjena i dalje širenje seksualno eksplicitnih fotografija i video-zapisa koji uključuju maloljetnike krivično djelo za koje su propisane ozbiljne krivične sankcije, te pozivaju građane da bez odlaganja prijave svako saznanje o tome.

"Svako fotografisanje ili snimanje intimnih dijelova tijela maloljetne osobe, kao i svako čuvanje, prosljeđivanje ili objavljivanje takvog sadržaja, predstavlja teško kršenje zakona", saopšteno je iz Federalne uprave policije.

U praksi se, navodi se, bilježi sve veći broj slučajeva u kojima maloljetnici, pored toga što su žrtve, postaju i osumnjičeni zbog daljeg širenja ovakvog materijala.

Činjenica da se sadržaj dijeli iz šale, iz radoznalosti ili uz pristanak ne oslobađa od odgovornosti, naročito u slučajevima kada se sadržaj dalje distribuira ili zadržava bez dozvole.

U saopštenju se napominje da zastara za krivična djela počinjena na štetu djece počinje teći tek od trenutka kada žrtva navrši punoljetstvo, što znači da krivična odgovornost može biti aktuelna i više godina nakon izvršenja djela.

Federalna uprava policije upozorava roditelje i staratelje da "zanemarivanje nadzora nad digitalnim ponašanjem djece predstavlja ozbiljan rizik".

"Propuštanje da se spriječi ili na vrijeme prepozna nezakonito ponašanje može dovesti do teških posljedica po dijete, uključujući krivične postupke, trajne psihološke posljedice i dugoročne probleme u obrazovanju i društvenom životu", dodaje se u saopštenju.

Iz Federalne uprave policije poručuju maloljetnicima da slanje, primanje ili prosljeđivanje intimnih sadržaja koji uključuju drugu maloljetnu osobu nije bezazleno ponašanje, već radnja koja može imati ozbiljne pravne posljedice.

Svaka prijetnja, ucjena ili objavljivanje takvog sadržaja predstavlja krivično djelo i biće predmet policijskog i tužilačkog postupanja.

U saopštenju se dodaje da će policija u svim ovakvim slučajevima postupati odlučno, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, bez selektivnosti i bez izuzetaka, te će koristiti sve zakonom propisane mjere radi identifikacije i procesuiranja odgovornih lica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

maloljetnici Federalna uprava policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ