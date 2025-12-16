Upozorenje FUP-a: Širenje intimnih snimaka maloljetnika je teško krivično djelo

Federalna uprava policije upozorava roditelje i staratelje da "zanemarivanje nadzora nad digitalnim ponašanjem djece predstavlja ozbiljan rizik".

Federalna uprava policije upozorava da je nezakonito snimanje, posjedovanje, razmjena i dalje širenje seksualno eksplicitnih fotografija i video-zapisa koji uključuju maloljetnike krivično djelo za koje su propisane ozbiljne krivične sankcije, te pozivaju građane da bez odlaganja prijave svako saznanje o tome.

"Svako fotografisanje ili snimanje intimnih dijelova tijela maloljetne osobe, kao i svako čuvanje, prosljeđivanje ili objavljivanje takvog sadržaja, predstavlja teško kršenje zakona", saopšteno je iz Federalne uprave policije.

U praksi se, navodi se, bilježi sve veći broj slučajeva u kojima maloljetnici, pored toga što su žrtve, postaju i osumnjičeni zbog daljeg širenja ovakvog materijala.

Činjenica da se sadržaj dijeli iz šale, iz radoznalosti ili uz pristanak ne oslobađa od odgovornosti, naročito u slučajevima kada se sadržaj dalje distribuira ili zadržava bez dozvole.

U saopštenju se napominje da zastara za krivična djela počinjena na štetu djece počinje teći tek od trenutka kada žrtva navrši punoljetstvo, što znači da krivična odgovornost može biti aktuelna i više godina nakon izvršenja djela.

"Propuštanje da se spriječi ili na vrijeme prepozna nezakonito ponašanje može dovesti do teških posljedica po dijete, uključujući krivične postupke, trajne psihološke posljedice i dugoročne probleme u obrazovanju i društvenom životu", dodaje se u saopštenju.

Iz Federalne uprave policije poručuju maloljetnicima da slanje, primanje ili prosljeđivanje intimnih sadržaja koji uključuju drugu maloljetnu osobu nije bezazleno ponašanje, već radnja koja može imati ozbiljne pravne posljedice.

Svaka prijetnja, ucjena ili objavljivanje takvog sadržaja predstavlja krivično djelo i biće predmet policijskog i tužilačkog postupanja.

U saopštenju se dodaje da će policija u svim ovakvim slučajevima postupati odlučno, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, bez selektivnosti i bez izuzetaka, te će koristiti sve zakonom propisane mjere radi identifikacije i procesuiranja odgovornih lica.