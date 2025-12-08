Haos u Bijeljini: Maloljetnik ukrao BMW, izazvao udes i pobjegao

Maloljetnik je u Bijeljini ukrao automobil "be-em-ve", kojim je izazvao saobraćajnu nezgodu i pobjegao sa lica mjesta, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Efikasnom i brzom reakcijom policije rasvijetljeno je ovo krivično djelo teške krađe, identifikovan maloljetni izvršilac i pronađeno ukradeno vozilo, navedeno je u saopštenju.

Policiji je juče prijavljeno da je iz dvorišta porodične kuće na području Bijeljine otuđen putnički automobil "be-em-ve" u kome su se nalazili ključevi za startovanje.

Tokom operativnog rada na terenu utvrđeno je da je tim vozilom maloljetnik izazvao saobraćajnu nezgodu i udaljio se sa lica mjesta.

Izvršen je uviđaj na oba lica mjesta i o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i Centar za socijalni rad.

Prema maloljetniku slijede mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom i prekršajnom postupku.