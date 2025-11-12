Djevojčicu (13) silovao vršnjak? Jeziv slučaj u Hrvatskoj, policija na nogama, oglasilo se i ministarstvo

Porodica 13-godišnje djevojčice tvrdi da je silovana u vaspitnom domu, a ministarstvo i policija istražuju slučaj. Ustanova nije komentarisala, pozivajući se na zaštitu djece.

Porodica 13-godišnje djevojčice iz Hrvatske tvrdi da je njihova kćerka silovana u vaspitnom domu u kojem je smkeštena, a za stravičan čin optužuju drugog maloletnog štićenika, njenog vršnjaka. Majka dkevojčice iznokela je teške optužbe na račun ustanove, tvrdeći da su pokušali da zataškaju cijeli slučaj, prenosi Dnevnik.hr.

Majka: Niko iz doma mi nije javio

Prema riječima osobe bliske porodici, majka je za navodno silovanje saznala tek kada je kćerka pozvala iz bolnice, a ne od odgovornih u domu. Tvrdi da joj ustanova nije željela dostaviti ni medicinsku dokumentaciju koju je zatražila. Upravo zbog sumnje u pokušaj zataškavanja, porodica se odlučila obratiti medijima.

U toku policijska istraga

Ministarstvo rada Hrvatske, penzionog sistema, porodice i socijalne politike potvrdilo je da se slučajem bavi policija.

"U toku je policijska istraga koja utvrđuje sve činjenice i okolnosti onoga što se dogodilo, te će, u skladu s tim, Ministarstvo preduzeti sve potrebne aktivnosti iz svog djelokruga. Molimo medije da prilikom izvještavanja imaju u vidu da je riječ o maloljetnoj osobi i da nam je cilj da sprečimo dalju traumatizaciju žrtve", poručili su iz Ministarstva.

Iz bolnice su kratko odgovorili da je "maloljetna pacijentkinja dovedena u propisanoj pratnji, pregledana i upućena na dalju negu i nadzor" te da su primenjeni svi propisi i najviši medicinski standardi.

U domu nisu željeli da komentarišu

U vaspitnom domu nisu željeli da komentarišu slučaj, pozivajući se na zaštitu interesa djece.

"U skladu sa Zakonom o sudovima za maloljetnike i Porodičnim zakonom, kao socijalna ustanova koja štiti interese djece koja su nam povjerena, nismo u mogućnosti da odgovorimo na vaša pitanja. Takođe, nije nam cilj niti interes da dodatno viktimizujemo naše korisnike na bilo koji način", navodi se u odgovoru doma.