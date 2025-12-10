Prijedor: Tuča više maloljetnika u blizini škole, ima povrijeđenih

Prijedorskoj policiji jutros je prijavljeno da je u blizini jedne osnovne škole došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više maloljetnih lica.

Izvor: PU Prijedor

Prema pisanju prijedorskih mediija, došlo je do sukoba učenika devetih razreda.

Tuča se dogodila u blizini OŠ “Petar Kočić” i vrtića “Đurđevak” u naselju Urije.

Prema saznanju portala "Prijedor danas" u tuči je bilo i povrijeđenih osoba, a neki od njih su se obratili za pregled u bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor.

"Obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti prijavljenog događaja", saopšteno je iz prijedorske policije.

(Mondo)